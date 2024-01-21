Гунько: На данный момент у меня нет предложений из России

Бывший тренер «Спартака» и «Химок» Дмитрий Гунько, работающий в «Урарту», оценил возможность возвращения в Россию.

«На данный момент нет предложений из России. Но у меня есть контракт с клубом. При его подписании мы договорились с президентом, что если будут какие-то предложения, будем их вместе обсуждать», — приводит слова специалиста «РБ Спорт». Также Гунько прокомментировал положение «Урарту» в чемпионате Армении, отметив непредсказуемость турнира и задачу побеждать в каждом матче

. В нынешнем сезоне местного первенства «Урарту» находится на четвёртом месте в турнирной таблице, выиграв предыдущий сезон.