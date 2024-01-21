​«Спартак» решил не менять название второй команды

Недавно «Спартак» объявил о возрождении второй команды – её тренером стал Дмитрий Комбаров. «Красно-белые» предлагали фанатам выбрать более креативное название для второй команды, однако его было решено не менять. Об том рассказал Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу.

«Были разные варианты - «Спартак-Красная Пресня», «Спартак-МКС», «Спартак-Гладиатор», «Спартак-Сокольники». Но в итоге решили остановиться на прежнем названии, потому что большинство людей проголосовало за этот вариант. Название «Спартак-2» остаётся», - цитирует Зеленова «РБ Спорт».

Отметим, что «Спартак-2» будет выступать во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

Добавим, что первая команда «Спартака» после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.