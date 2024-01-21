Шикунов: «Сейчас у Абаскаля будет шанс доказать, что он что-то может»

Александр Шикунов, который был спортивным директором «Спартака», поделился комментарием о возможном уходе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Если он уйдет, будет неудобно. Абаскаля много раз увольняли после неудачных матчей. Сейчас у него будет шанс доказать, что он что-то может. Пока мы не видим того результата, который нужен «Спартаку», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

По итогам 18 сыгранных туров «Спартак» занимает пятую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.

Действующий контракт Абаскаля с «красно-белым» коллективом рассчитан до середины 2025 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Абаскаля заинтересован испанский «Кадис».