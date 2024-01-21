Дьяков: Российский футбол и «Спартак» не сильно потеряют от ухода Абаскаля

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился комментарием о возможном уходе испанского специалиста Гильермо Абаскаля с должности наставника «Спартака».

Ранее появилась информация, что испанский «Кадис» хочет пригласить Абаскаля.

«К уходу Абаскаля отношусь совершенно спокойно. Я думаю, что российский футбол и «Спартак» не сильно потеряют», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Как считает эксперт, если Абаскаль уйдет, то на его место вряд ли возьмут российского специалиста. Скорее всего, придет очередной иностранец, подытожил Дьяков.

В 18 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ «Спартак» набрал 30 очков, благодаря которым занимает пятую позицию.