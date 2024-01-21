ЦСКА назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Сохаром»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем товарищеском матче с оманским «Сохаром».

Стартовый состав ЦСКА: Тороп (вр), Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Мойзес, Кисляк, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Контрольный поединок между ЦСКА и «Сохаром» состоится сегодня, 21 января. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Для «армейцев» предстоящий матч станет первым в 2024 году.