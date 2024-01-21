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Мостовой: «Мне было бы интересно посмотреть, сколько бы Абаскаль продержался в «Кадисе»

21 Января 2024 • 17:24 Комментировать
Кадис
...
Атлетик Б
28.01 18:15

Экс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о возможном уходе нынешнего наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис».

По мнению эксперта, это все слухи, но даже если Абаскаль уйдет, то для «Спартака» это не станет потерей.

«Все это выглядит смешно. Но с другой стороны, мне было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

34-летний испанский специалист является главным тренером «Спартака» с лета 2022 года. В текущем сезоне «красно-белые» набрали 30 очков в 18 турах и отправились на зимний перерыв на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Александр Мостовой Гильермо Абаскаль ещё теги

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