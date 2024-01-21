Канчельскис: В РПЛ играют в замедленной съёмке по сравнению с европейским футболом

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне интенсивности в клубах Российской премьер-лиги.

«Российские игроки медленнее принимают решения, медленнее двигают мяч. А сейчас ситуация ещё хуже, потому что уже два года российские клубы не выступают в Европе. В РПЛ играют как будто в замедленной съёмке по сравнению с европейским футболом», — высказался эксперт в интервью «РБ Спорт».

По его мнению, разница в скоростях была видна ещё во времена выступлений отечественных команд в еврокубках.

Напомним, что с февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.