Орлов рассказал о словах Сёмина про Баринова

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию, которая произошла у него с бывшим главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым.

Напомним, ранее Орлов заявил, что, по мнению Сёмина, полузащитнику «железнодорожников» Дмитрию Баринову не хватает футбольного интеллекта. Позже тренер эту информацию опроверг.

«Наш разговор с Юрием Павловичем о российских игроках европейского уровня был в моей передаче «Футбольная столица». Он рассказывал: «Из новой плеяды игроков я считал, что лидерами станут Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук…» И тут я задал вопрос: «А Баринов?» — «Он менее техничный», — цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний Баринов провёл в составе «Локомотива» 20 матчей, в которых отметился одним забитым голом.