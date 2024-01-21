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Орлов рассказал о словах Сёмина про Баринова

21 Января 2024 • 17:02 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию, которая произошла у него с бывшим главным тренером «Локомотива» Юрием Сёминым.

Напомним, ранее Орлов заявил, что, по мнению Сёмина, полузащитнику «железнодорожников» Дмитрию Баринову не хватает футбольного интеллекта. Позже тренер эту информацию опроверг.

«Наш разговор с Юрием Павловичем о российских игроках европейского уровня был в моей передаче «Футбольная столица». Он рассказывал: «Из новой плеяды игроков я считал, что лидерами станут Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук…» И тут я задал вопрос: «А Баринов?» — «Он менее техничный», — цитирует Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний Баринов провёл в составе «Локомотива» 20 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

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