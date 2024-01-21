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​«Зенит» начал год с крупной победы

21 Января 2024 • 16:58 Комментировать

В воскресенье «Зенит» проводил первый контрольный матч на зимнем сборе в Абу-Даби. Соперником команды Сергея Семака было «Динамо» из Самарканда.

Действующие чемпионы России отпраздновали крупную победу со счётом 5:1. В составе «Зенита» голами отметились Марио Фернандес, Маркус Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и новичок Педро Энрике. Динамовцы из Узбекистана свой единственный гол забили с пенальти.

Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» питерцы отстают на два зачётных балла.

Протокол игры  
Зенит 5:1 Динамо Самарканд
(1:0) Фернандес Марио 13'    
(2:0) Вендел Маркус 26'    
(3:0) Мостовой Андрей 30'    
    37' Хожимирзаев Анвар (3:1)
(4:1) Васильев Дмитрий Алексеевич 53'    
(5:1) Энрике Педро 78'    
Васютин Александр Эракович Страхинья Алип Нуралы Фернандес Марио Вендел Маркус Сутормин Алексей Ерохин Александр Кейрос Ду Мостовой Андрей Артур Виктор Гимараес Сергеев Иван II
Запасные: Клаудиньо Васильев Дмитрий Алексеевич Кассьерра Матео Коваленко Александр II Изидор Вильсон Чёрный Артур Дуглас Сантос Педро дос Сантос Бардачёв Матвей Родригао де Соуза Барриос Вильмар Мантуан Густаво Москвичёв Богдан
Ягудин Равшанбек Мийич Душан Мустафаев Салим Абдуллаев Улугбек Сокол Артём III Темиров Дамир Гафуров Хусниддин II Икрамов Фаррух Хожимирзаев Анвар Иминов Хумойунмирзо Нарх Фрэнсис
21 января. Стадион "Заид Спортс Стэдиум" (Абу-Даби).

 

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Зенит Динамо Самарканд
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