​«Зенит» начал год с крупной победы

В воскресенье «Зенит» проводил первый контрольный матч на зимнем сборе в Абу-Даби. Соперником команды Сергея Семака было «Динамо» из Самарканда.
Действующие чемпионы России отпраздновали крупную победу со счётом 5:1. В составе «Зенита» голами отметились Марио Фернандес, Маркус Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и новичок Педро Энрике. Динамовцы из Узбекистана свой единственный гол забили с пенальти.
Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» питерцы отстают на два зачётных балла.
Протокол игры
|(1:0) Фернандес Марио 13'
|(2:0) Вендел Маркус 26'
|(3:0) Мостовой Андрей 30'
|37' Хожимирзаев Анвар (3:1)
|(4:1) Васильев Дмитрий Алексеевич 53'
|(5:1) Энрике Педро 78'
Васютин Александр • Эракович Страхинья • Алип Нуралы • Фернандес Марио • Вендел Маркус • Сутормин Алексей • Ерохин Александр • Кейрос Ду • Мостовой Андрей • Артур Виктор Гимараес • Сергеев Иван II
21 января. Стадион "Заид Спортс Стэдиум" (Абу-Даби).
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