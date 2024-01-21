​«Зенит» начал год с крупной победы

В воскресенье «Зенит» проводил первый контрольный матч на зимнем сборе в Абу-Даби. Соперником команды Сергея Семака было «Динамо» из Самарканда.

Действующие чемпионы России отпраздновали крупную победу со счётом 5:1. В составе «Зенита» голами отметились Марио Фернандес, Маркус Вендел, Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и новичок Педро Энрике. Динамовцы из Узбекистана свой единственный гол забили с пенальти.

Добавим, что «Зенит» проводит зимние каникулы на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара» питерцы отстают на два зачётных балла.