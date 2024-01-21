​В «Маккаби» отреагировали на информацию о поиске альтернативы Лесовому

В прессе появилась информация о том, что «Маккаби» из Хайфы ищет варианты на тот случай, если трансфер атакующего полузащитника Даниила Лесового из московского «Динамо» сорвётся. Комментарий на этот счёт дал Маор Бург – главный скаут израильского клуба.

«Это неправда», - слова Бурга приводит на своих страницах Sport24.

В сезоне 2023/2024 Даниил Лесовой провёл 13 официальных матчей. В них полузащитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 26-летнего Лесового в 1,8 миллиона евро.