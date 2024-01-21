Бушманов назвал трёх российских тренеров, которые могут заменить Абаскаля в «Спартаке»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о том, кто может заменить Гильермо Абаскаля на посту наставника столичного «Спартака».

Ранее появилась информация, что в услугах Абаскаля заинтересован испанский «Кадис».

«Лично я не верю в уход Абаскаля в «Кадис». Но думаю, что среди российских специалистов его бы могли заменить Черчесов, Карпин и Осинькин», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «красно-белые» провели 18 встреч, после которых занимают пятую позицию в турнирной таблице. В копилке москвичей 30 зачетных баллов.