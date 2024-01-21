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Аршавин — о Круговом в «Зените-2»: «Никто ему устраивать тюрьму не будет»

21 Января 2024 • 16:34 Комментировать

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился комментарием о переводе защитника Данила Кругового во вторую команду.

Напомним, 25-летний футболист подписал контракт с ЦСКА и летом присоединится к команде.

«Круговому по максимуму создадут комфортные условия. Никто ему устраивать тюрьму не будет», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В текущей кампании Круговой появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух результативных передач. Согласно данным портала Transfermark, стоимость защитника составляет два миллиона евро.

Возобновление Российской премьер-лиги после зимней паузы состоится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Зенит-2 Данил Круговой ещё теги
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