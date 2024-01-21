Аршавин: «Нино будет главным центральным защитником «Зенита»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о новичке команды Нино.

Бразильский центральный защитник пополнил состав «сине-бело-голубых» в зимнее трансферное окно.

«Он иногда будет выглядеть неуклюжим, иногда его движения непластичные, но он все с корнем обычно вырывает. Думаю, он будет главным центральным защитником «Зенита», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Как считает эксперт, вместе с Нино в стартовом составе будет играть Нуралы Алип или Родригао.

Напомним, первую часть сезона подопечные Сергея Семака завершили на второй позиции в Российской премьер-лиге, сумев набрать 36 баллов в 18 встречах.