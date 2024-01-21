Радимов: Не удивлюсь, если «Динамо» зимой никого не подпишет

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о трансферной кампании «Динамо».

«Я думаю, Личка хочет посмотреть воочию, как это все выглядит, провести сбор, а дальше уже принимать решение. Не удивлюсь, если «Динамо» в это «окно» никого не подпишет», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». По мнению Радимова, «Динамо» делает ставку на следующий год, веря в силу состава на нынешний сезон.

Напомним, что «бело-голубые» находятся на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти туров. Зимой руководство «Динамо» не подписало ни одного футболиста.