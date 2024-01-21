​«Не вожак стаи, а хромая утка»: Салихова высказалась о положении Абаскаля в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о положении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Сначала сами повесили над тренером нимб, а теперь сомневаетесь, есть ли у него крылья. В футболе так не работает. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и «наблюдать за развитием ситуации». Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка», - цитирует Салихову Metaratings.

Напомним, что Гильермо Абаскаль работает в «Спартаке» с лета 2022 года. На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров Премьер-лиги, команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на восемь зачётных баллов.

Добавим, что в начале года в «Спартак» пришёл новый спортивный директор – Томаш Амарал.

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