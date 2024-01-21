Руководство «Маккаби» из Хайфы изучает возможность подписания другого футболиста вместо полузащитника московского «Динамо» Даниила Лесового.

По информации «Спорт-Экспресса», в израильском клубе смотрят на иные варианты на позицию вингера, если переход россиянина не получится из-за проблем с оплатой трансфера. Ранее сообщалось, что игрок вернётся в расположение «бело-голубых».

В нынешнем сезоне Лесовой провёл 13 матчей в футболке «Маккаби» в рамках всех турниров, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 1,6 миллионов евро.