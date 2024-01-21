Червиченко: У «Зенита» есть развлечение — гробить российских футболистов на лавке

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о трансферной политике «Зенита» в отношении российских футболистов.

«Странно, что «Зенит» вообще кого-то ищет на замену Круговому. Или у них такое развлечение — гробить российских футболистов у себя на лавке. Мне кажется, у них и без Кругового хватает игроков», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

Червиченко считает, что такая стратегия сводит мастерство к слабому уровню. По его мнению, «Спартак» не отпустит Даниила Хлусевича в состав «сине-бело-голубых» за адекватные деньги.

Напомним, что «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти туров.