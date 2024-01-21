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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» показало тренировку вратарей видео

21 Января 2024 • 15:29 Комментировать

«Динамо» опубликовало на своём канале в YouTube интересное видео. Клуб показал, как на зимних сборах в Катаре тренируются вратари. Ролик наглядно демонстрирует, насколько интенсивными являются занятия голкиперов команды.

 

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Зенита» «бело-голубые» отстают на четыре очка, а от «Краснодара» - на шесть.

Чемпионат России возобновится через шесть недель – в начале марта.

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Динамо Москва
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