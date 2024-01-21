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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский: Времени на раскачку перед «Зенитом» не будет

21 Января 2024 • 15:01 Комментировать

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский высказался о важности матча против «Зенита» в 19-м туре Премьер-лиги.

«Времени на раскачку у «Спартака» не будет. Всегда хочется стартануть хорошо, тем более игра с «Зенитом». Нужно набирать очки. Будем стараться хорошо себя показывать», — приводит слова футболиста «Чемпионат». Зиньковский также отметил, что самым важным для команды является хорошая подготовка, чтобы не допустить лишних травм.

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» вернутся в РПЛ очным матчем в 19-м туре в начале марта. «Красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.

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