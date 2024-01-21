Точилин: Никаких предложений после «Сочи» не было

Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал своё тренерское будущее.

«Пока никаких предложений не было. Только на днях расстались с «Сочи», официально где-то после Нового года. Остались в нормальных отношениях», — рассказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Точилин отметил, что ему удалось разойтись с клубом полюбовно.

Напомним, что Александр Точилин руководил «Сочи» с сентября по декабрь 2023 года. Клуб из Олимпийской столицы замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги после 18-ти туров. На счету команды 11 очков.