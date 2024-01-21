Точилин: Когда я был в «Сочи», у Нобоа не было планов на отъезд

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о возможном уходе Кристиана Нобоа из клуба.

«Когда я был в «Сочи», у Нобоа не было никаких планов на отъезд. Сейчас не в курсе его будущего», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Нобоа выступает за клуб из Олимпийской столицы с 2019 года. В России Кристиан играет с 2007 года, однако эквадорец планирует вернуться на родину в «Эмелек», где началась его карьера футболиста. В нынешнем сезоне Нобоа провёл 14 матчей во всех состязаниях, забив три гола при одном ассисте.