​«Зенит» назвал состав на игру с «Динамо» из Самарканда

В воскресенье «Зенит» проведёт свой первый товарищеский матч на зимних учебно-тренировочных сборах. Соперником «сине-бело-голубых» будет «Динамо» из Самарканда. Рулевой питерцев Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Васютин, Фернандес, Эракович, Алип, Сутормин, Ду Кейрос, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Сергеев.

Отметим, что зимний новичок «Зенита» Артур выйдет на футбольное поле с первых минут.

Матч между «Зенитом» и самаркандским «Динамо» стартует в 15:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.