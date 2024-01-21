Зиньковский рассказал о знакомстве с Амаралом

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский высказался о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора «красно-белых».

«С новым спортивным директором «Спартака» удалось познакомиться. До Нового года заезжал в офис, там и увиделись. Познакомились и перекинулись парой фраз. Приятное и хорошее впечатление», — приводит слова игрока «Чемпионат». Зиньковский отметил, что в дальнейшем всё решат действия игроков на поле и Амарала на месте директора.

Напомним, что Томаш Амарал вступил в должность спортивного директора «красно-белых» в декабре 2023 года. «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.