Радимов оценил возможный переход Джикии в «Локомотив»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил возможный переход защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Локомотив».

«Джикия, мне кажется, сам стал так относиться к «Спартаку» и тренировочному процессу — не стал бороться за место в составе. И если он хочет играть, надо уходить. «Локо» для него — неплохой вариант», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока сборной России, «Локомотиву», несмотря на желание собирать молодых футболистов, необходимые и опытные игроки.

Напомним, что Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года, проведя в нынешнем сезоне всего девять матчей в рамках всех турниров. Контракт Георгия истекает в мае текущего года.