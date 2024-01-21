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Радимов: «Либо Глушаков попадает в состав «Ростова», либо надо заканчивать»

21 Января 2024 • 14:07 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы известного полузащитника Дениса Глушакова в большом футболе после того, как он отправился на сборы вместе с «Ростовом».

По мнению Радимова, вернуться на высокий уровень 36-летний футболист уже не сможет, так как его предыдущая попытка закрепиться в составе «Пари НН» не увенчалась успехом.

«Глушаков ведь пробовал уже вернуться в большой футбол в Нижнем – и не играл, и травмы замучили. Тут варианта два: либо Глушаков попадает в состав «Ростова», подписывает контракт и возвращается в национальную сборную, либо, если так не получается, надо заканчивать», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушаков выступал за «Спартак» из Костромы, в составе которого он провёл семь матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Ранее опытный полузащитник также выступал за «Локомотив», «Химки», «Ахмат» и московский «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Владислав Радимов Денис Глушаков ещё теги

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