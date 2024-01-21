Агент Кастаньо: «Кевин счастлив оказаться в «Краснодаре»

Фелипе Аранго, представитель полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо, прокомментировал переход игрока в российский клуб.

«Кевин счастлив оказаться в «Краснодаре», это сто процентов шаг вперёд. Надеюсь, ребята, он вам понравится, и мы рассчитываем на хороший приём болельщиков «Краснодара», — заявил агент нового футболиста «быков» в интервью «РБ Спорт».

21 января Кастаньо официально присоединился к «Краснодару» из мексиканского клуба «Крус Асуль». Контракт колумбийского полузащитника рассчитан на четыре с половиной года. В 13 матчах нынешнего сезона Кевин отметился одной результативной передачей.