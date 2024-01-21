Радимов прокомментировал переход Кругового в ЦСКА

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил переход Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Переход в ЦСКА — решение Кругового, ему уже 26 лет, контракт заканчивался. Давайте объективно скажем, что Круговой проигрывал конкуренцию Дугласу Сантосу, тут даже вопросов быть не может. Если «армейцы» его берут, думаю, там будет меньшая конкуренция», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По его мнению, Круговой в «Зените» способен был играть только на позиции Дугласа Сантоса, отметив, что привлечение воспитанников в основу «сине-бело-голубых» должно зависеть от уровня игроков.

Напомним, что Данил Круговой присоединится к ЦСКА в июне 2024 года на правах свободного агента. Вторую часть сезона защитник проведёт в дубле «Зенита».