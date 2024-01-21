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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ловата: «Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата»

21 Января 2024 • 13:49 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Леонардо Корначини, агент новобранца «Ахмата» Лукаса Ловата, выразил мнение, что переезд в Россию можно назвать прогрессом в карьере бразильского защитника.

«Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата», у него менталитет победителя. В клубе его приняли очень тепло. Мы считаем переезд в Россию эволюцией в его карьере, это сильная и важная лига», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована» за 350 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провёл в футболке словацкого клуба 23 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.

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