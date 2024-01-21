Агент Ловата: «Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата»

Леонардо Корначини, агент новобранца «Ахмата» Лукаса Ловата, выразил мнение, что переезд в Россию можно назвать прогрессом в карьере бразильского защитника.

«Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата», у него менталитет победителя. В клубе его приняли очень тепло. Мы считаем переезд в Россию эволюцией в его карьере, это сильная и важная лига», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована» за 350 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провёл в футболке словацкого клуба 23 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 17 набранных очков.