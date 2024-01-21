Агент Артёма Макарчука рассказала о будущем игрока в «Сочи»

Марьяна Кашчелан, представитель игрока «Сочи» Артёма Макарчука, рассказала о будущем игрока в клубе.

«Контракт Артёма заканчивается летом этого года, ведется ли работа по его продлению? К сожалению, у вас неверная информация. У Артема договор с «Сочи» не заканчивается этим летом», — рассказала агент футболиста в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Кашчелан отметила, что срок контракта игрока может разгласить только руководство клуба.

Напомним, что действующее соглашение Макарчука действует до конца нынешнего сезона. В 19 матчах нынешнего сезона Артём не отметился результативными действиями.