Агент Ионова: Скоро будет объялен новый клуб Алексея

Милко Бански, представитель экс-игрока «Ростова» и «Краснодара» Алексея Ионова, высказался о будущем футболиста.

«У Алексея все замечательно. Он полон сил, здоровья и энергии. Готовится к сезону, к новому вызову. Наберитесь немного терпения, скоро и он сам, и новый клуб все объявят», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

В декабре Алексей Ионов расторг контракт с «Ростовом». 34-летний полузащитник известен по выступлениям за «Зенит», «Кубань», «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». В составе российской сборной Ионов провёл 39 матчей, забив четыре гола.