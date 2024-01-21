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Салихова: В Амарале много романтизма

21 Января 2024 • 13:24 Комментировать

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила назначение Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба.

«В Амарале очень много романтизма. Возможно, напускного, возможно, ему кто-то посоветовал, что говорить, чтобы понравиться болельщикам, однако странно, что выбрали эпитетом к спортивному творчеству «Тише едешь», – приводит слова супруги Леонида Федуна Metaratings.ru.

Также Салихова сравнила «Спартак» с Ferrari и отметила, что новому спортивному директору клуба стоило признаться в будущих переплатах за переход качественных игроков.

Напомним, что Томаш Амарал назначен на должность спортивного директора «красно-белых» в декабре 2023 года. «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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