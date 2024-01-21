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Смородская: «Не хочется видеть Миранчука в другом клубе РПЛ»

21 Января 2024 • 13:07 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука, интерес к которому, как сообщалось ранее, проявляет турецкий «Бешикташ».

По мнению Смородской, Миранчук способен усилить любой российский клуб, однако ему будет лучше продолжить карьеру в Европе.

«Миранчук немного зачах в «Локомотиве». Видимо, там делают ставку на других игроков. В своей лучшей форме Антон усилит любой российский клуб. Но лучше пусть пробует уехать в Европу. Не хочется видеть Антона в другом клубе РПЛ», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Локомотив» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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