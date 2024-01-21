Смородская: «Не хочется видеть Миранчука в другом клубе РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука, интерес к которому, как сообщалось ранее, проявляет турецкий «Бешикташ».

По мнению Смородской, Миранчук способен усилить любой российский клуб, однако ему будет лучше продолжить карьеру в Европе.

«Миранчук немного зачах в «Локомотиве». Видимо, там делают ставку на других игроков. В своей лучшей форме Антон усилит любой российский клуб. Но лучше пусть пробует уехать в Европу. Не хочется видеть Антона в другом клубе РПЛ», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук провёл за «Локомотив» 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.