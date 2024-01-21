Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации вокруг наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, к которому, по сообщениям СМИ, проявляет интерес испанский «Кадис».

- В СМИ прошла информация, что Абаскаль может быть назначен главным тренером «Кадиса». Как относитесь к такой информации?

- Думаю, это какие-то вбросы. Не знаю, кому и для чего это нужно. Никакой конкретики нет. Идут непонятные разговоры. В это сейчас абсолютно не надо верить.

- Абаскаль как-то заявлял, что хотел бы вернуться в «Кадис», где уже работал, а там как раз уволили главного тренера.

- Все равно не надо относиться к этому серьезно. Просто писали, что президент «Кадиса» - хороший знакомый Абаскаля, поэтому сразу пошли такие разговоры. Но мне кажется, ничего серьезного за этими разговорами не стоит.

- То, что Абаскаль не опровергает слухи о своем возможном уходе, не кажется странным?

- Просто он говорит, что не комментирует эту информацию. В общем, предлагаю подождать. Как будет что-то серьезное, тогда можно это прокомментировать.

- Может ли ситуация с Абаскалем сказаться на продлении контракта с Джикией? Возможно, Георгий как раз ждет разрешения этой ситуации, поэтому не торопится с решением?

- Все может быть. Возможно, Джикия ждет, что придет новый тренер, и он опять заиграет.

- Если предположить, что Абаскаль уйдет – это сильно ударит по «Спартаку»?

- Я не думаю, что Абаскаль сейчас покинет команду, потому что он понимает, что надо довести ее до конца сезона. У него есть обязательства. Сам «Спартак», естественно, сейчас не будет его увольнять, хоть пятое место - не то, на что рассчитывал клуб. Но очков до призовой тройки не так много, и никто сейчас не будет принимать серьезные решения и дергать команду.

- Появилась информация, что «Зенит» интересуется Хлусевичем после потери Кругового, который отстранен от основы из-за контракта с ЦСКА. Стоит Даниилу соглашаться на переход в «Зенит», если будет такой шанс?

- А зачем? Он в «Спартаке» на хорошем счету, играет, прогрессирует. И потом между «Спартаком» и «Зенитом» есть такие моменты, когда игроки не очень-то соглашаются на подобные переходы. Хотя бывают и исключения.

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- Вы бы не советовали Хлусевичу ради денег уходить на лавку «Зенита»?

- Нет. Здесь он тоже не копейки получает. Не все в футболе должно упираться в деньги. Если игрок думает только о деньгах – грош цена ему, как футболисту.

Елена Григорьевская