Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации вокруг наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля, к которому, по сообщениям СМИ, проявляет интерес испанский «Кадис».

- В СМИ прошла информация, что Абаскаль будет новым тренером «Кадиса». Как относитесь к этому?

- Ничего не предвещало такой ситуации, если она есть. Я так понимаю, что под Абаскаля брали португальского спортивного директора. Поэтому пока думаю, что это больше слухи. Хотя такие слухи на пустом месте тоже не бывают.

- Абаскаль уже работал в «Кадисе» и даже заявлял, что однажды хотел бы туда вернуться. Это увеличивает шансы на его уход?

- Думаю, да. Если есть такое предложение. Плюс это работа в родной для него стране. Возможно, это и не ложная информация.

- По-вашему, стоит ли Абаскалю менять один из ведущих клубов России на аутсайдера Испании, который борется за выживание?

- Здесь много факторов, которые могут повлиять на решение тренера. Для него больше плюсов в том, чтобы работать в чемпионате Испании. А в «Спартаке» у него, может быть, есть какие-то разочарования, или он чем-то не доволен.

- То, что Абаскаль не опровергает слухи о «Кадисе», о чем-то говорит?

- Вопрос может просто находиться на стадии согласования. У него ведь есть действующий контракт. Если он уйдет, то москвичам в срочном порядке надо будет искать замену. Это все тоже надо организовать. Поэтому пока тишина.

- Вам не кажется, что в некоторой степени Абаскаль подставит «Спартак», если решит сейчас уйти, все-таки сборы уже начинаются и клуб никого не искал?

- Не без этого. Руководство не может быть довольно. Возможно, придут к какому-то компромиссу. Но в то же время, есть ли смысл оставлять тренера, который хотел уйти в другой клуб и может быть недоволен тем, что его не опустили?

- Тут и от «Кадиса» многое зависит, ведь есть сумма компенсации за Абаскаля - 2 млн евро. Вопрос в том, готовы ли испанцы ее заплатить?

- Наверное, делая предложение, «Кадис» понимал, что у тренера есть действующий контракт и из-за этого будут дополнительные издержки. Возможно, клуб сначала сделал предложение Абаскалю, который обозначил ситуацию. Так что испанцы, скорее всего, уже подготовленными делали предложение. Если оно было. Вообще ситуация должна разрешиться быстро, потому что начинаются сборы.

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- Если Абаскаль уйдет, опять пригласят иностранного тренера?

- Сложно сказать. На российском рынке под требования «Спартака» трудно кого-то найти. Больше шансов, что придет иностранец.

- Может ли ситуация с Абаскалем сказаться на продлении контракта с Джикией? Может, Георгий ждет разрешения этой ситуации, поэтому не торопится с решением?

- Вполне возможно, именно поэтому ситуация с Джикией пока тоже находится в подвешенном состоянии. Хотя, может быть, уже есть какие-то договоренности, просто они не афишируются.

Елена Григорьевская