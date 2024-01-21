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Экс-игрок «Кубани» Селин – про Кругового: «Наверняка бразильца отдали бы в аренду или продали бы сразу» эксклюзив

21 Января 2024 • 11:26 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал летний переход защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА и перевод его в «Зенит-2» до истечения контракта с петербургским клубом.

- Если смотреть с позиции ЦСКА, то клуб приобретает хорошего российского футболиста себе в состав. На месте «Зенита» кто-то мог бы и оставить Кругового в основной команде, пусть давая ему меньше игрового времени, для ротации. Но в «Зените» решили отправить Кругового в «Зенит-2». По-спортивному это расценивается как ссылка.

- При этом Круговой имел право за полгода до истечения контракта с «Зенитом» подписать договор с другим клубом.

- Всё верно. Действительно, игрок ничего игрок не нарушил по спортивным правилам. Он не согласился подписать новый контракт с «Зенитом» и официально выбрал продолжение карьеры в другой команде, когда имел право это сделать.

- Какого-то бразильского футболиста перевели бы так в «Зенит-2»?

- Маловероятно. Наверно, тогда в клубе нашли бы какую-то другую формулу. Или отдали бы этого бразильца сейчас в аренду, или продали бы сразу.

- Значит, в «Зените» лучше относятся к бразильцам?

- По-другому относятся. Не хотят создавать прецеденты, чтобы можно было и дальше хорошо взаимодействовать с другими бразильскими игроками и их агентами.

- С Денисовым в своё время был прецедент. Значит, с российскими футболистами «Зениту» их создавать можно?

- В какой-то степени, получается, да.

- От нахождения в «Зените-2» Круговому будет какая-то польза?

- Главное – обойтись без травм. Вопрос, какие там поля во Второй лиге. Я думаю, эти полгода пролетят быстро. Всё-таки «Зенит-2» не самый худший вариант в сложившейся ситуации. Было бы хуже, если бы Кругового в «Зените» заставили просто бегать по кругу, когда остальные по-обычному тренировались бы. В таких случаях чувствуешь себя каким-то изгоем в команде.

- А так – не изгоем?

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- Может, в первое время будет немножко какой-то осадок, но потом Круговой привыкнет, станет нормально с ребятами из «Зенита-2» тренироваться и играть.

- ЦСКА хотел подколоть «Зенит» за Марио Фернандеса?

- Не думаю, что подколоть. Слышал, что ЦСКА прорабатывает возможность взять Кругового в аренду до конца чемпионата. Не знаю, получится или нет, но неплохой был бы вариант.

- Всё упирается в деньги?

- Сто процентов. У ЦСКА нет большого количества средств, чтобы делать все трансферы, которые клуб захочет. А были бы деньги – могли бы выкупить Кругового уже сейчас.

- Многие хвалят Данила за то, что он выбирает игровую практику в новом клубе

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- Скорее всего, так и есть. В ЦСКА тоже рассчитывают, что он будет стабильным игроком основного состава. Но всё покажут тренировочный процесс и сама игра, – заключил Селин.

В текущем розыгрыше чемпионата России Данил Круговой провёл за «Зенит» двенадцать матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России РПЛ Алексей Селин Данил Круговой ещё теги
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