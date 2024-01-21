В «Ахмате» отреагировали на слова агента Тодоровича о разногласиях в переговорах по новому контракту

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал слова агента защитника Дарко Тодоровича, ранее заявившего о разногласиях в переговорах о продлении контракта.

«Нет никаких проблем. Идёт обычный переговорный процесс. Ничего особенного не происходит. Всё будет хорошо», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Тодоровича с «Ахматом» рассчитан до лета нынешнего года. Цвета грозненского клуба босниец защищает уже третий сезон.

В текущем сезоне защитник провёл за «Ахмат» 13 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Тодоровича в 1,2 миллиона евро.