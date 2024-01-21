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Булыкин: «Появление Глушакова поможет «Ростову»

21 Января 2024 • 10:34 Комментировать
Ростов
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Крылья Советов
02.03 16:00

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отправился на сборы вместе с «Ростовом».

По мнению Булыкина, 36-летний футболист способен помочь южанам своим опытом, так как он может стать примером для целого ряда игроков команды.

«Конечно, Денис не будет основной скрипкой в команде, но его появление точно поможет «Ростову». Для некоторых игроков он мог быть примером и кумиром. Тот опыт, который футболист может передать даже в раздевалке своим партнёрам, дорогого стоит», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, в нынешнем сезоне Глушаков выступал за «Спартак» из Костромы, в составе которого провёл семь матчей, отличившись в них одной результативной передачей. Отметим, что полузащитник является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе московского «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
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