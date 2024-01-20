Агент: Мухика не перейдёт в «Спартак»

Кристиан Вайн, агент форварда «Ароки» Рафаэля Мухики, высказался о возможном переходе игрока в московский «Спартак».

Ранее появилась информация, что спортивный директор «красно-белых» Томаш Амарал хочет подписать 25-летнего испанца в столичный клуб.

«Спартак» спрашивал о Мухике, но ничего более. Настоящего интереса к нему нет. Нет никаких шансов на переход», — заявил агент «Матч ТВ».

Стоит сказать, что на фоне слухов спортивный директор «Ароки» Жоэл Пиньу заявил, что Мухика не покинет клуб.

В сезоне-2023/24 на счету игрока 23 выхода на поле, 11 забитых мячей и два оформленных ассиста.