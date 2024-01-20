Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию об интересе к Гильермо Абаскалю со стороны «Кадиса».

«Для меня это просто вброс. Это просто понты. Я даже внимания на эти новости не обращаю. Кто будет из клубники уезжать в команду, которая борется за выживание? Никто. Да и интерес со стороны «Кадиса» вряд ли существует. Я практически уверен, что его нет. Зачем он там нужен? Там и своих полно, кого можно поставить», - сказал Мостовой.