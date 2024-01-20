Мелёшин оценил результаты «Спартака» по десятибалльной шкале

Нападающий «Спартака» Павел Мелёшин поделился комментарием о результатах команды в первой половине сезона.

«За первую часть сезона команде по десятибалльной шкале можно поставить семь или восемь. Не хватило побед, голов», — приводит слова Мелёшина «РИА Новости Спорт».

В сезоне-2023/24 Мелёшин принял участие в восьми играх с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

Напомним, первую часть сезона «Спартак» завершил на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 30 очков в 18 турах.

Возобновление сезона после зимней паузы состоится в начале марта.