Пименов: «Если бы Абаскаля хотели убрать, то уже сделали бы это»

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

«Если бы Абаскаля хотели убрать, то уже сделали бы это, так как команду нужно готовить к продолжению сезона с тренером», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что его удивил такой поздний выход «Спартака» из отпуска.

Стоит сказать, что «красно-белые» позже остальных клубов РПЛ приступят к учебно-тренировочным занятиям.

В первой части сезона «Спартак» набрал 30 очков в 18 турах и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице.