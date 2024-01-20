Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«ЦСКА все равно конкурент «Зенита». Усиливать «армейцев» питерцы не хотят, сейчас поднимать Кругового на высокий уровень тоже. Он и так не имел игровой практики и затухал в «Зените». Думаю, его перевод в дубль – более декларативная вещь. Вполне возможно, руководство петербуржцев хочет таким образом победить «армейцев», оформить аренду Кругового и получить за него хоть какие-то деньги. Конечно, «Зенит» проворачивает дешевые номера. Ладно еще ссылать в дубль, когда футболист не принял решение о своем будущем. Но уже после окончания всех переговоров – максимально странно», — сказал Червиченко.

Ранее 25-летний защитник подписал контракт с ЦСКА и летом пополнит состав «красно-синих» на правах свободного агента. По этой причине руководство «Зенита» решило отправить Кругового во вторую команду до конца контракта.



