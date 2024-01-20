«Арока» не отпустит своего нападающего в «Спартак»

Спортивный директор «Ароки» Жоэл Пиньу высказался о возможном уходе форварда команды Рафаэля Мухика в московский «Спартак».

Ранее появилась информация, что «красно-белые» заинтересованы в услугах 25-летнего испанца.

«Предложений к нам по Мухика от «Спартака» не поступало. Но скажу сразу, что Рафа не продается», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

В этом сезоне нападающий появился на поле в 23 встречах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором двух ассистов.

Действующий трудовой договор Мухика с португальской «Арокой» рассчитан до лета 2025 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermark, стоимость форварда составляет два миллиона евро.