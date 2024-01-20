Каррера рассказал, считает ли он себя легендой «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, считает ли он себя легендой «красно-белого» коллектива.

«Я – легенда «Спартака»? Есть еще и другие легенды, но я просто делал свою работу и горжусь тем, что я – часть истории «Спартака», — приводит слова итальянского специалиста портал «РБ Спорт».

Напомним, Каррера был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда впервые за 17 лет стала чемпионом страны и впервые в своей истории завоевала Суперкубок России.

В настоящий момент наставником «Спартака» является Гильермо Абаскаль. После 18 туров столичный клуб находится на пятой строчке в Российской премьер-лиге.