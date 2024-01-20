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Дьяков: «Комбаров — свой человек для «Спартака»

20 Января 2024 • 19:43 Комментировать

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о назначении Дмитрия Комбарова на должность главного тренера «Спартака-2».

Эксперт отметил, что у Комбарова уже есть небольшой опыт, поэтому у него может получиться во второй команде «красно-белых».

«Для «Спартака» Комбаров — свой человек, много лет провел в клубе. Думаю, поддержка у него там будет», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Напомним, в качестве игрока Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год. Вместе с командой он выиграл золотые медали РПЛ и стал обладателем Суперкубка страны.

Ранее 36-летний Комбаров был главным тренером санкт-петербургской «Звезды».

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Дмитрий Комбаров Виталий Дьяков Спартак-2 ещё теги
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