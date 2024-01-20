Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на переход защитника «Зенита» Данила Кругового в ЦСКА.

«Такие ситуации происходят достаточно часто. Человек решил уйти – пусть уходит. Я могу понять Кругового, ему не хватает игровой практики. Данил думает, что в ЦСКА он будет на первых ролях. Но в Москве тоже надо биться за место в составе, он не будет там небожителем. Конечно, «Зениту» немного обидно. Клуб растил Кругового, вкладывался в него, но пока Сантос объективно сильнее. Кто сильнее, тот и играет.

Что касается перевода Кругового в дубль... Почему клуб должен держать его в основном составе? Они имеют право перевести его во второй состав, держать его в основе бессмысленно. У меня тоже были такие случаи, ничего криминального не вижу», — сказал Балахнин.

Напомним, ранее стало известно, что 25-летний Круговой подписал контракт с ЦСКА и летом присоединится к «армейцам» свободным агентом. Остаток сезона Круговой проведет в «Зените-2».