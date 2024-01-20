«Спартак» нашёл форварда в Португалии

Московский «Спартак» заинтересован в приглашении центрального нападающего «Ароки».

Как утверждает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «красно-белые» могут подписать 25-летнего форварда Рафаэля Мухику. Сообщается, что приобрести футболиста предлагает новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.

В текущем сезоне Мухика принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых 11 раз смог поразить ворота соперников. Помимо этого, на счету игрока два голевых паса.

Контракт нападающего с «Арокой» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermark оценивают стоимость Мухики в два миллиона евро.