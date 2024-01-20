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Мостовой не верит, что Абаскаль уйдёт в «Кадис»

20 Января 2024 • 19:01 Комментировать
Кадис
...
Атлетик Б
28.01 18:15

Экс-игрок «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался об интересе «Кадиса» к наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю.

«Честно говоря, я в это не верю. «Кадис» идет в зоне вылета, поэтому вряд ли Абаскаль уйдет. Это, наверное, такая утка, запущенная друзьями или агентами», — приводит слова Мостового Metaratings.

Ранее появилась информация, что испанский «Кадис» хочет видеть 34-летнего Абаскаля на посту главного тренера команды, однако сам специалист не хочет покидать «Спартак».

По итогам 18 сыгранных туров «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

Абаскаль не собирается в «Кадис» — источник
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