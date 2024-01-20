Канчельскис: «Кадис» может договориться со «Спартаком, если очень хочет получить Абаскаля

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в «Кадис».

По мнению эксперта, если «Кадис» сделает предложение Абаскалю, от которого он не сможет отказаться, то испанец покинет «Спартак».

«Если они его сильно хотят и считают, что он им поможет, они могут договориться со «Спартаком» о сумме. Все будет зависеть от «Спартака» – у них контракт, они главные действующие лица в этой ситуации», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Ранее сообщалось, что Абаскаль является главным претендентом на пост главного тренера «Кадиса». При этом по данным СМИ, сам испанец не планирует покидать «Спартак».

Абаскаль не собирается в «Кадис» — источник

