В «Сочи» сообщили, что Нобоа не тренируется с командой

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Кристиана Нобоа.

Ранее сообщалось, что 38-летний хавбек согласовал контракт с эквадорским клубом «Эмелеке».

«Действительно, Кристиан Нобоа пока не тренируется с командой. Сейчас рано говорить о его возможном уходе из «Сочи». Если что-то будет, то мы объявим», — приводит слова функционера «Чемпионат».

В текущем сезоне Нобоа принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, забил три мяча и записал на свой счет один ассист. Контракт футболиста с «Сочи» рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нобоа в один миллион евро.